"Avetrana – Qui non è Hollywood": Ilaria Martinelli è Mariangela Spagnoletti

Il 18 ottobre 2024 la Festa del Cinema di Roma presenta Avetrana – Qui non è Hollywood, la miniserie diretta da Pippo Mezzapesa che affronta uno delitti più cruenti della cronaca nera contemporanea. È il 26 agosto 2010 quando Concetta Serrano Spagnolo denuncia la scomparsa della figlia quindicenne Sarah Scazzi dal loro pesino in provincia di Taranto, Avetrana. Il 6 ottobre dello stesso anno, in diretta televisiva, la madre apprende del ritrovamento del corpo senza vita della giovanissima vittima. Sono mesi e settimane di grande tumulto in tutta Italia, si tratta di un delitto, un delitto d'agosto, un delitto (come poi si scoprirà) di famiglia. Pippo Mezzapesa ha deciso di di mettere in scena un racconto di questa vicenda di cronaca nera che ancora ha dei tratti oscuri. Una miniserie di quattro puntate presentata alla Festa del Cinema di Roma.

