Antica Querciolaia terme del relax. Vapori anti-stress e bagni al caldo

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Ledi Rapolano (Siena) soprattutto in questa stagione, rappresentano un rifugio rigenerante, dove il contrasto tra la temperatura esterna e il calore avvolgente delle acque termali crea un’esperienza unica die benessere. In questo periodo per allontanare loe rigenerarsi in un ambienteed accogliente, sia che si tratti di una fuga romo di un momento di intima rigenerazione. Il vapore che si alza delicatamente dalle piscine termali crea un’atmosfera eterea, avvolgendo tutto in una sensazione di comfort e intimità . L’effetto tonificante e rilassante delleaiuta a contrastare il freddo e le tensioni muscolari tipiche di questo periodo dell’anno. L’acqua ricca di minerali, con le sue proprietà curative, favorisce la circolazione sanguigna, allevia le tensioni muscolari e dona una piacevole sensazione di leggerezza.