(Adnkronos) – derby spagnolo nella seconda semifinale del Six Kings Slam. A Riad, subito dopo il match Sinner-Djokovic, si affronteranno infatti Carlos Alcaraz e Rafael Nadal, alle ultime partite della sua carriera leggendaria. Il maiorchino ha infatti annunciato nei giorni scorsi il ritiro dal tennis professionistico, rivelando che la Coppa Davis, in programma il prossimo L'articolo Alcaraz-Nadal, derby spagnolo a Riad: quando giocano, orario e dove vederlo in tv proviene da Webmagazine24.

A Riad, subito dopo il match Sinner-Djokovic, si affronteranno infatti Carlos Alcaraz e Rafael Nadal, alle ultime partite della sua carriera leggendaria. Il maiorchino ha infatti annunciato nei giorni scorsi il ritiro dal tennis professionistico, rivelando che la Coppa Davis, in programma il prossimo

Alcaraz sfida Nadal : “Una persona importante nella mia vita. Stagione sulle montagne russe - lo ammetto” - Cercherò di giocare un buon tennis, allo stesso livello e senza paura“. L’ho visto in albergo ed abbiamo potuto parlare un po’, di cose al di fuori del tennis, della vita. Sarà difficile per me, ma cercherò di godermi il fatto di condividere una partita con lui. Alcaraz-Nadal oggi, Six Kings Slam 2024: orario seconda semifinale, tv, programma, streaming La prossima sfida sarà con Rafael Nadal: ... (Oasport.it)

Six Kings Slam 2024 - Sinner ritrova Djokovic dopo pochi giorni. Il grande derby spagnolo tra Alcaraz e Nadal - Sicuramente una giornata speciale per il tennis, visto che si affrontano due generazioni: quella nuova già particolarmente splendente e che sogna di raggiungere proprio i risultati semplicemente sensazionali di quella “vecchia”. In Cina è finita 7-6 6-3 in favore del numero uno del mondo, che, dopo aver vinto il primo set al tie-break, ha poi gestito abbastanza agevolmente il secondo. (Oasport.it)