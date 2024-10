VIDEO – Argentina-Bolivia 6-0, gol e highlights: Lautaro Martinez e Messi show! (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Questa notte si è giocato Argentina-Bolivia, terminata sul punteggio di 6-0: questo il VIDEO con gol e highlights della partita valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. GOLEADA – La partita tra Argentina e Bolivia, giocata il 15 ottobre 2024, è terminata con un impressionante 6-0 a favore dell’Argentina. Lionel Messi è stato il protagonista assoluto, segnando una tripletta. Ha aperto le marcature al 19? minuto e segnato altri due gol al 50? e al 74? minuto. Lautaro Martinez e Julian Alvarez hanno entrambi aggiunto una rete, rispettivamente al 31? e al 58? minuto, con Thiago Almada che ha chiuso i conti all’86º. Messi ha anche fornito due assist durante la gara, uno di questi a Lautaro Martinez nel primo tempo. Inter-news.it - VIDEO – Argentina-Bolivia 6-0, gol e highlights: Lautaro Martinez e Messi show! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Questa notte si è giocato, terminata sul punteggio di 6-0: questo ilcon gol edella partita valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. GOLEADA – La partita tra, giocata il 15 ottobre 2024, è terminata con un impressionante 6-0 a favore dell’. Lionelè stato il protagonista assoluto, segnando una tripletta. Ha aperto le marcature al 19? minuto e segnato altri due gol al 50? e al 74? minuto.e Julian Alvarez hanno entrambi aggiunto una rete, rispettivamente al 31? e al 58? minuto, con Thiago Almada che ha chiuso i conti all’86º.ha anche fornito due assist durante la gara, uno di questi anel primo tempo.

L’Argentina spazza la Bolivia e Lautaro Martinez contribuisce! Messi da favola - L’Argentina indirizza subito la partita, in pieno controllo sin dai primi minuti, spinge intensamente ed è proprio il fuoriclasse argentino, autore di una tripletta in tutta la partita, a realizzare la prima rete al 19?, approfittando di un errore difensivo avversario. Nel secondo tempo, Messi ha ripreso lo spettacolo con una doppietta, segnando ancora due volte e suggellando la sua serata da ... (Inter-news.it)

Argentina-Bolivia - le formazioni ufficiali : Lautaro Martinez parte di un 'esperimento'