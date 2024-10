Secoloditalia.it - Scurati, fango da Francoforte contro il governo Meloni: “Mai recisi i legami col fascismo. Io perseguitato”

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Che strazio questi “martiri” della libertà. Ci mancava Antonioa gettaresull’Italia “antidemocratica”alla buchmesse di Fracoforte“. “Mai come in questo momento, mi pare opportuno che un romanzo popolare ricordi al più alto numero di lettori possibile ciò che i nostri padri e nonni, madri e nonne, impararono a loro spese: la democrazia non è data una volta e per tutte: la democrazia è sempre lotta per la democrazia”. Così lo scrittore presentando il suo ultimo romanzo, ‘M. L’ora del destino’ (Bompiani): il quarto volume della saga che ha dedicato al Ventennio fascista in libreria da oggi. Poi ha cominciato a sparlare dell’Italia e delcin parole vergognose e infamanti.