Arezzo, 16 ottobre 2024 – Rinnovato il consiglio di amministrazione delle farmacie comunali di Arezzo. L'assemblea dei soci di Farmacentro, cooperativa titolare dell'80% dell'azienda farmaceutica municipalizzata, ha nominato il dottor Ivo Coppola come nuovo amministratore delegato e il dottor Giulio Lattanzi come nuovo consigliere, andando ad aggiungersi alle conferme del dottor Luca Cesari e del dottor Marco Mariani. Il Cda sarà completato dal presidente, il dottor Ennio Duranti, nella gestione e nello sviluppo di una realtà che conta novanta dipendenti, otto farmacie e un magazzino di distribuzione al servizio di farmacie pubbliche e private.

