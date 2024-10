Rifiuti abbandonati in strada: nuova fototrappola a Latina (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Prosegue l’attività di Abc e Comune per il contrasto all’abbandono indiscriminato di Rifiuti a Latina. Nella mattinata di oggi è stata installata in via Ennio, non lontano dalla sede della Procura, la sesta fototrappola fissa, che si aggiunge alle cinque già operative in punti critici come la Latinatoday.it - Rifiuti abbandonati in strada: nuova fototrappola a Latina Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Prosegue l’attività di Abc e Comune per il contrasto all’abbandono indiscriminato di. Nella mattinata di oggi è stata installata in via Ennio, non lontano dalla sede della Procura, la sestafissa, che si aggiunge alle cinque già operative in punti critici come la

