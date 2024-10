Presidente Asi Caserta prosciolta dall'accusa di inquinamento ambientale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Raffaela Pignetti prosciolta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere: inquinamento ambientale, il fatto non sussiste. Si chiude con una sentenza di non luogo a procedere l’udienza preliminare a carico del Presidente del Consorzio Asi Caserta e dell’Ente stesso nell’ambito del procedimento Casertanews.it - Presidente Asi Caserta prosciolta dall'accusa di inquinamento ambientale Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Raffaela Pignettidal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere:, il fatto non sussiste. Si chiude con una sentenza di non luogo a procedere l’udienza preliminare a carico deldel Consorzio Asie dell’Ente stesso nell’ambito del procedimento

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Paola Severino presidente della Scuola nazionale dell'Amministrazione : «Così Caserta formerà i nuovi dirigenti pubblici» - La Scuola nazionale dell'Amministrazione, la cui storica sede a Caserta è ospitata in Palazzo reale (con limitrofo Centro residenziale studi), è stata scelta dalla Farnesina per... (Ilmattino.it)

Il Tennis Club Caserta ha un nuovo presidente - C’è un nuovo presidente alla guida del Circolo del Tennis di via Laviano a Caserta. Si tratta di Aurelio Scotti, che succede a Massimo Rossi che era già stato presidente dal 2009 al 2015 ed era tornato alla guida del circolo da due anni. "La mia nomina a presidente del Tennis Club Caserta... (Casertanews.it)

Caserta : mancata convocazione dei Question Time settimanali da parte del Presidente del Consiglio comunale - . Ritengo questo atteggiamento inaccettabile e pertanto, se il Presidente del Consiglio non provvederà immediatamente a sanare questa situazione, mi riservo il diritto di intraprendere tutte le azioni necessarie per garantire il corretto svolgimento dei lavori consiliari. Invito il Presidente a rispettare i suoi doveri e a garantire la regolare convocazione dei Question Time come previsto dal ... (Casertanotizie.com)