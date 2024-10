Prepara biscotti con droga, madre li mangia e si sente male: arrestato 17enne (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La donna è stata ricoverata in ospedale Prepara dei biscotti con la droga, la madre li mangia e si sente male. Un 17enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri di San Vito lo Capo (Trapani). I militari sono intervenuti all’ospedale Sant’Antonio del capoluogo siciliano dove era arrivata Sbircialanotizia.it - Prepara biscotti con droga, madre li mangia e si sente male: arrestato 17enne Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La donna è stata ricoverata in ospedaledeicon la, lalie si. Unè statoper detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri di San Vito lo Capo (Trapani). I militari sono intervenuti all’ospedale Sant’Antonio del capoluogo siciliano dove era arrivata

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Prepara i biscotti "speciali" - la mamma purtroppo li assaggia : dolori atroci allo stomaco - Una colazione con i biscotti "fatti in casa" finita nel peggiore dei modi. Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri di San Vito lo Capo, in provincia di Trapani, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari sono intervenuti dopo aver ricevuto una... (Today.it)

Prepara biscotti con droga - madre li mangia e si sente male : arrestato 17enne - I militari sono intervenuti all’ospedale Sant’Antonio del capoluogo siciliano dove era arrivata una donna che lamentava un […]. Un 17enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri di San Vito lo Capo (Trapani). (Adnkronos) – Prepara dei biscotti con la droga, la madre li mangia e si sente male. (Periodicodaily.com)

Prepara biscotti con droga - madre li mangia e si sente male : arrestato 17enne - (Adnkronos) - Prepara dei biscotti con la droga, la madre li mangia e si sente male. I militari sono intervenuti all'ospedale Sant'Antonio del capoluogo siciliano dove era arrivata una donna che lamentava un malessere per aver ingerito dei biscotti preparati dal figlio. Dagli accertamenti è emerso che il ragazzo, di buon mattino, avrebbe offerto alla madre per la colazione la specialità che lui ... (Liberoquotidiano.it)