Napoli blindata per il G7 Difesa 18-20 ottobre, Questura fa chiudere le strade per il corteo: piano traffico (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In occasione del G7 Difesa a Napoli, la Questura ha chiesto al Comune misure straordinarie per l'ordine e la sicurezza. Il piano traffico. Fanpage.it - Napoli blindata per il G7 Difesa 18-20 ottobre, Questura fa chiudere le strade per il corteo: piano traffico Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In occasione del G7, laha chiesto al Comune misure straordinarie per l'ordine e la sicurezza. Il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Napoli si prepara una manifestazione contro la guerra in Palestina in occasione del G7 della Difesa - L’unità delle associazioni nella lotta per i diritti Oltre a Capretti, anche Davide Dioguardi ha partecipato attivamente affrontando il tema delle restrizioni. La manifestazione, quindi, rappresenta non solo un’opposizione all’escalation dei conflitti, ma anche una difesa dei diritti costituzionali dei cittadini. (Gaeta.it)

Napoli - a gennaio obiettivo rinforzare la difesa : Radu Dragusin torna nel mirino degli azzurri? - Durante il prossimo mercato invernale, la SSC Napoli proverà a rinforzare la difesa. . Attualmente, infatti, Juan Jesus e Rafa Marin non danno la stessa sicurezza dei titolari e per questo si potrebbe decidere di intervenire per acquistare un calciatore che, con il passare delle settimane, può arrivare ad un livello importante. (Dailynews24.it)

Napoli - in difesa arriva un fedelissimo di Antonio Conte? - A rivelarlo l’esperto di mercato Emanuele Cammaroto ai microfoni di NapoliMagazine. it. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il club azzurro avrebbe messo nel mirino Skriniar, un fedelissimo di Antonio Conte. . La SSC Napoli potrebbe decidere di puntare su un top player per rinforzare la difesa nel prossimo mercato invernale. (Dailynews24.it)