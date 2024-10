Migranti: ministro Esteri Olanda, 'accordo Italia-Albania soluzione innovativa' (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - E' importante trovare "soluzioni innovative" riguardo il tema dei Migranti e in questo senso "l'accordo Italia-Albania ci interessa". Lo ha detto il ministro degli Esteri olandese Caspar Veldkamp dopo l'incontro alla Farnesina con il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il governo olandese - ha aggiunto Veldkamp - di dover "tenere sotto controllo il flusso dei Migranti. La volontà è quella di lavorare con la Commissione dell'Unione Europea e con l'Italia per trovare nuove soluzioni". Liberoquotidiano.it - Migranti: ministro Esteri Olanda, 'accordo Italia-Albania soluzione innovativa' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - E' importante trovare "soluzioni innovative" riguardo il tema deie in questo senso "l'ci interessa". Lo ha detto ildegliolandese Caspar Veldkamp dopo l'incontro alla Farnesina con ildegliAntonio Tajani. Il governo olandese - ha aggiunto Veldkamp - di dover "tenere sotto controllo il flusso dei. La volontà è quella di lavorare con la Commissione dell'Unione Europea e con l'per trovare nuove soluzioni".

