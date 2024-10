Velvetmag.it - La Rosa della Vendetta, svelato il finale della serie che stupisce tutti

Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lasi avvia verso ildi stagione ed è pronta a sorprendere gli spettatori con una trama incredibile. Ormai è chiaro che laturca tanto amata, con le vicende di Gulcemal e Deva, è pronta per il gran. È stata definita anche la data per quest’ultimo appuntamento di stagione dove si metterà il punto definitivo alla loro storia. Gli spettatori non vedono l’ora di poter vedere le ultime strabilianti vicende prima di lanciarsi in una nuovaturca, dopotutto anche Mediaset ha pronto un vasto palinsesto con tantissimi dettagli significativi. La: quando ci sarà ildi stagione Quello che sappiamo al momento è che quindi c’è già una perfetta organizzazione, dopo la fine de Lainfatti sono state inserite altreturche, arriverà il continuo di Segreti di Famiglia oltre al lancio di nuovi prodotti.