Ilgiorno.it - La malamovida in aula: "Presto una seduta dedicata alla sicurezza"

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Quello dellain città è un tema su cui porre attenzione, ma senza crearermismi". E per cui forse a breve sarà convocato "un Consiglio comunale ad hoc, almeno in parte a porte chiuse". L’assessoredi Monza Ambrogio Moccia decide di fare chiarezza in Consiglio comunale dopo la rissa andata in scena in centro Monza sabato sera, in cui una trentina di ragazzi si sono scontrati a colpi di cinghie, bastoni e spranghe, terrorizzando i passanti, costretti in un certo numero a rifugiarsi nei locali di passaggio.