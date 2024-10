“Gravi inadempienze contrattuali di Webuild nel cantiere della Messina-Catania”: stato di agitazione della Uil contro l’azienda del Ponte (Di mercoledì 16 ottobre 2024) stato di agitazione dei lavoratori della Webuild sul raddoppio ferroviario Messina-Catania. Lo annuncia la Uil di Messina in una nota in cui punta il dito contro le “Gravi inadempienze” dell’azienda: “È fortemente preoccupante – scrive il sindacato – la situazione che si è venuta a creare nell’importante cantiere per la realizzazione del raddoppio ferroviario nella tratta Giampilieri-Fiumefreddo il cui appalto, commissionato da Rfi, è gestito dalla Webuild”. Dopo giorni di comunicati trionfali per la multinazionale italiana guidata da Pietro Salini, impegnata nel settore delle grandi opere, arriva quindi la doccia fredda del sindacato. l’azienda non ha voluto commentare. Ilfattoquotidiano.it - “Gravi inadempienze contrattuali di Webuild nel cantiere della Messina-Catania”: stato di agitazione della Uil contro l’azienda del Ponte Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)didei lavoratorisul raddoppio ferroviario. Lo annuncia la Uil diin una nota in cui punta il ditole “” del: “È fortemente preoccupante – scrive il sindacato – la situazione che si è venuta a creare nell’importanteper la realizzazione del raddoppio ferroviario nella tratta Giampilieri-Fiumefreddo il cui appalto, commissionato da Rfi, è gestito dalla”. Dopo giorni di comunicati trionfali per la multinazionale italiana guidata da Pietro Salini, impegnata nel settore delle grandi opere, arriva quindi la doccia fredda del sindacato.non ha voluto commentare.

A Messina manca l’acqua e il Pd chiede chiarezza : “Colpa della siccità o c’entrano anche le cessioni a Taormina e i lavori di Webuild?” - Sembrerebbe un paradosso: gli abitanti dello Stretto con un residuo d’acqua per favorire la perla dello Ionio e le sue strutture turistiche, oltre i lavori per la rete ferroviaria. Con entusiasmo Webuild qualche giorno fa salutava in un comunicato l’arrivo in Sicilia della mega talpa che servirà ad accelerare i lavori, che però ha bisogno di acqua per lavorare. (Ilfattoquotidiano.it)

Webuild - al via in contemporanea tre nuove talpe meccaniche sulla Napoli-Bari e la Catania-Messina - “Oggi è una giornata importante per il Sud Italia e per tutto il Paese – ha dichiarato Salini – perchè l’avvio di 3 TBM in contemporanea dimostra che è stata innestata una nuova marcia ed una nuova velocità anche in comunità e territori che negli ultimi anni non sono stati destinatari di ingenti investimenti in infrastrutture. (Ildenaro.it)

Webuild - via a 3 nuove talpe meccaniche su Napoli-Bari e Catania-Messina - In totale, la futura linea tra Napoli e Bari avrà una lunghezza di 145 km e al termine dei lavori, previsti nel 2028, sarà possibile spostarsi tra le due città in 2 ore contro le circa 4 attuali. 300 aziende della filiera da inizio lavori. I lavori del Gruppo Webuild sulla Napoli-Bari procedono in parallelo anche sugli altri lotti: sulla tratta Apice-Hirpinia va avanti lo scavo della galleria ... (Ildenaro.it)