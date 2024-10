Gaza, Idf:ucciso capo forza droni Hamas (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 7.55 L'Aeronautica militare israeliana ha "eliminato" il comandante della forza droni di Hamas nel nord della Striscia di Gaza. E' quanto afferma l'esercito israeliano (Idf) su Telegram. Si tratta di Mahmoud al-Mabhouh, "un terrorista che ha diretto attacchi con droni verso il territorio israeliano e le truppe dell'Idf", si legge in un comunicato. Attacchi anche a Rafah, nel sud, contro "una cellula" che secondo l'Idf stava pianificando attacchi. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 7.55 L'Aeronautica militare israeliana ha "eliminato" il comandante delladinel nord della Striscia di. E' quanto afferma l'esercito israeliano (Idf) su Telegram. Si tratta di Mahmoud al-Mabhouh, "un terrorista che ha diretto attacchi converso il territorio israeliano e le truppe dell'Idf", si legge in un comunicato. Attacchi anche a Rafah, nel sud, contro "una cellula" che secondo l'Idf stava pianificando attacchi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Il Piano dei generali. Affamare e sfollare Gaza nord: la strategia che Israele nega e che irrita gli Usa - Si fa un gran parlare della Dottrina Eiland e qualche effetto si vede sul campo: a ottobre gli aiuti umanitari sono fermi e migliaia di persone vengono ... (huffingtonpost.it)

Iran, comandante forza d'élite Qaani è riapparso in pubblico - Guerra ultime notizie. Israele colpisce una moschea a Gaza, almeno 24 morti. Operazione a Jabaliya. Ucraina, bombe russe su Odessa e Kiev ... (informazione.it)

Caracciolo a La7: “A Gaza la situazione sta andando veramente molto male, solo gli Usa possono fermare Israele ma non lo faranno” - "Gli americani hanno teoricamente un diritto di veto che non eserciteranno". L'analisi di Lucio Caracciolo sulla drammatica situazione in Medio Oriente - Il video ... (ilfattoquotidiano.it)