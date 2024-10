Fumetti, per Disney Bocelli diventa Vocelli (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In occasione del centenario dalla scomparsa di Giacomo Puccini, Giunti Editore e Disney rendono omaggio al Compositore con il volume celebrativo PaperPuccini e un ospite d’eccezione: Andrea Bocelli, autore della prefazione e, nella sua versione Disney Andrea Vocelli, coprotagonista del volume. PaperPuccini (in uscita il 23 ottobre) è un volume composto da un inedito racconto illustrato, seguito da tre storie a Fumetti ispirate alle opere pucciniane. Proprio il racconto inedito, scritto da Augusto Macchetto con i disegni di Michela Frare e i colori di Andrea Cagol, vede tra i protagonisti insieme con Topolino anche Andrea Vocelli, versione in chiave Disney di Andrea Bocelli, che quest’anno celebra un altro importante anniversario: i suoi primi 30 anni di carriera. Lapresse.it - Fumetti, per Disney Bocelli diventa Vocelli Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In occasione del centenario dalla scomparsa di Giacomo Puccini, Giunti Editore erendono omaggio al Compositore con il volume celebrativo PaperPuccini e un ospite d’eccezione: Andrea, autore della prefazione e, nella sua versioneAndrea, coprotagonista del volume. PaperPuccini (in uscita il 23 ottobre) è un volume composto da un inedito racconto illustrato, seguito da tre storie aispirate alle opere pucciniane. Proprio il racconto inedito, scritto da Augusto Macchetto con i disegni di Michela Frare e i colori di Andrea Cagol, vede tra i protagonisti insieme con Topolino anche Andrea, versione in chiavedi Andrea, che quest’anno celebra un altro importante anniversario: i suoi primi 30 anni di carriera.

