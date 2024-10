FOTO/ “conosciAMO il Benevento”, la prima tappa a Montefalcone di Val Fortore: inaugurato il campo sportivo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stata una giornata di festa e gioia allo stato puro per Montefalcone di Val Fortore dove oggi è stato tagliato il nastro del rinnovato campo sportivo, che ha subito un profondo restyling grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Leonardo Michele Sacchetti e alla preziosa opera dell’assessore al ramo Rocco Paoletti. Presente, per l’occasione il presidente del Benevento Oreste Vigorito, Giuliana Tambaro, vicepresidente della Lnd Campania, Vincenzo Lombardi, Delegato Provinciale della Figc di Benevento e Mario Collarile, Delegato Coni della provincia di Benevento. Anteprima24.it - FOTO/ “conosciAMO il Benevento”, la prima tappa a Montefalcone di Val Fortore: inaugurato il campo sportivo Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stata una giornata di festa e gioia allo stato puro perdi Valdove oggi è stato tagliato il nastro del rinnovato, che ha subito un profondo restyling grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Leonardo Michele Sacchetti e alla preziosa opera dell’assessore al ramo Rocco Paoletti. Presente, per l’occasione il presidente delOreste Vigorito, Giuliana Tambaro, vicepresidente della Lnd Campania, Vincenzo Lombardi, Delegato Provinciale della Figc die Mario Collarile, Delegato Coni della provincia di

Benevento - nuova giornata in provincia : giallorossi all’inaugurazione del campo sportivo di Montefalcone di Val Fortore - Nel centro fortorino c’è già enorme attesa per questa giornata storica che permetterà ai tanti tifosi giallorossi della zona di vedere da vicino i propri beniamini. La scelta di essere presente anche a Montefalcone di Val Fortore prosegue nello stesso solco, un territorio quello fortorino che il massimo dirigente giallorosso ha sottolineato di “amare avendo trovato gente vera” dalla prima volta ... (Anteprima24.it)

FOTO/ La voce e l’energia di Nina Zilli incantano Montefalcone di Val Fortore - Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato un grande successo il concerto di Nina Zilli che con la sua voce ha ammaliato e coinvolto i tanti fan accorsi a Montefalcone di Val Fortore per il suo concerto inserito nel cartellone dell’Estate Montefalconese. Il pubblico non si è tirato indietro cantando insieme alla Zilli i suoi più grandi successi da “50mila” a “Per sempre” senza tralasciare un ... (Anteprima24.it)

FOTO/ La voce e l’energia di Nina Zilli incantano Montefalcone di Val Fortore - La cantautrice, in quasi due, ore ha proposto tutto il suo repertorio accompagnata da sei musicisti con i quali si è percepito un notevole feeling. L’energia della cantautrice ha invaso la piazza con la sua voce cristallina e mai banale per un artista poliedrica e capace di riportare i fan alle sonorità degli anni 60’/70? e poi un attimo dopo rituffarsi in ritmi in chiave soul. (Anteprima24.it)