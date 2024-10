Carta nuovi nati, nella manovra 2025 mille euro per i genitori: come funziona (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tra le novità della manovra 2025 c'è la Carta nuovi nati da 1000 euro, una misura una tantum a sostegno della natalità, che i genitori potranno utilizzare per far fronte alle prime spese per i figli. Fanpage.it - Carta nuovi nati, nella manovra 2025 mille euro per i genitori: come funziona Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tra le novità dellac'è lada 1000, una misura una tantum a sostegno della natalità, che ipotranno utilizzare per far fronte alle prime spese per i figli.

Manovra 2025 - bonus 1000 euro ai genitori con ISEE a 40mila euro per i nuovi nati. Modifiche all’assegno unico - confermata la carta “Dedicata a te” - Seguendo la linea tracciata dalla precedente manovra, questa si concentra su una serie di misure volte a fornire un sostegno concreto. L'articolo Manovra 2025, bonus 1000 euro ai genitori con ISEE a 40mila euro per i nuovi nati. Modifiche all’assegno unico, confermata la carta “Dedicata a te” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Manovra - via libera a interventi da 30 miliardi. Nasce la carta da 1.000 euro per i nuovi nati - Così informa il Mef informando sull’esito del Consiglio dei Ministri, che ha approvato il disegno di legge di bilancio. . Il decreto del cdm “potenzia il bonus per il supporto alla frequenza degli asili nido, includendo anche la clausola di esclusione delle somme relative all’assegno unico universale dal calcolo dell’Isee”. (Thesocialpost.it)

Manovra da 30 miliardi - arriva la 'carta nuovi nati' - Il disegno di legge di bilancio, fa sapere il Ministero dell'Economia in una nota, in linea con l'approccio serio e responsabile dei provvedimenti economici approvati finora dal governo, dispone interventi con effetti pari, in termini lordi, a circa 30 miliardi nel 2025, più 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 miliardi nel 2027. (Quotidiano.net)