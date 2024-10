Baronissi, arriva “Puliamo il Mondo” con studenti, volontari e amministrazione uniti per l’ambiente (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 17 ottobre 2024, la campagna nazionale di Legambiente torna a Baronissi, coinvolgendo le scuole e la comunità per una giornata dedicata alla cura e tutela del territorio. Giovedì 17 ottobre 2024, Baronissi ospiterà la trentunesima edizione di “Puliamo il Mondo”, l’iniziativa organizzata da Legambiente, che torna puntuale per sensibilizzare la cittadinanza alla cura dell’ambiente. La giornata coinvolgerà in particolare gli alunni e le alunne delle classi 4° e 5° della Scuola Primaria (Plesso di Sava) dell’Istituto Comprensivo “Autonomia 82” di Baronissi, che parteciperanno attivamente alla pulizia del Parco del Ciliegio. Zon.it - Baronissi, arriva “Puliamo il Mondo” con studenti, volontari e amministrazione uniti per l’ambiente Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 17 ottobre 2024, la campagna nazionale di Legambiente torna a, coinvolgendo le scuole e la comunità per una giornata dedicata alla cura e tutela del territorio. Giovedì 17 ottobre 2024,ospiterà la trentunesima edizione di “il”, l’iniziativa organizzata da Legambiente, che torna puntuale per sensibilizzare la cittadinanza alla cura del. La giornata coinvolgerà in particolare gli alunni e le alunne delle classi 4° e 5° della Scuola Primaria (Plesso di Sava) dell’Istituto Comprensivo “Autonomia 82” di, che parteciperanno attivamente alla pulizia del Parco del Ciliegio.

Baronissi partecipa alla XIV edizione della campagna “Io Non Rischio” : appuntamento il 13 ottobre - . . È già in corso la XIV edizione della campagna nazionale “Io Non Rischio” (INR), l’iniziativa promossa dal Dipartimento della Protezione Civile, che mira a diffondere le buone pratiche di prevenzione e gestione dei rischi naturali e antropici. Dal 7 al 13 ottobre 2024, l’Italia è impegnata in una. (Salernotoday.it)

Baronissi - il 13 ottobre la giornata della prevenzione : camper della salute e visite mediche gratuite - E’ la dimostrazione di come associazioni, enti ed istituzioni possano collaborare efficacemente per il benessere della comunità”. 00, al Parco della Rinascita a Baronissi, con visite mediche ed esami diagnostici gratuiti. Tempo di lettura: < 1 minutoUn vero e proprio Villaggio della Salute sarà allestito domenica 13 ottobre, dalle ore 9. (Anteprima24.it)

Baronissi partecipa alla XIV edizione della campagna nazionale “Io Non Rischio” : appuntamento il 13 ottobre presso il Parco della Rinascita - Continua l’assessore al ramo Alfonso Farina La giornata del 13 ottobre rappresenterà un momento di grande coinvolgimento per i cittadini, che potranno confrontarsi direttamente con i volontari della protezione civile e acquisire strumenti concreti per la gestione delle emergenze. Qui, i cittadini potranno ricevere indicazioni pratiche su come agire in caso di eventi sismici o alluvionali. (Anteprima24.it)