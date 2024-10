Anticipazioni Uomini e Donne dal 16/10 al 18/10: Mario a letto con Morena (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le Anticipazioni di Uomini e Donne relative alle puntate che andranno in onda dal 16 al 18 ottobre 2024 rivelano che al Trono Over saranno fatte delle confessioni alquanto bollenti da Mario Cusitore. Il ragazzo sta frequentando sia Morena, sia Margherita, ma specie con la prima ci sarà un epilogo inatteso. In studio, poi, ci sarà anche la prima sfilata degli Uomini, durante la quale assisteremo alle esibizioni della maggior parte degli esponenti del parterre maschile. Al Trono Classico, invece, i tronisti inizieranno ad instaurare le prime simpatie e i primi legami con alcuni corteggiatori e corteggiatrici. Anticipazioni UeD Trono Over: Mario fa delle confessioni bollenti, nuovi arrivi per Gemma e Barbara Nelle puntate di Uomini e Donne che andranno in onda fino al 18 ottobre 2024 vedremo che Mario Cusitore siederà al centro dello studio con Morena e Margherita. Tvpertutti.it - Anticipazioni Uomini e Donne dal 16/10 al 18/10: Mario a letto con Morena Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ledirelative alle puntate che andranno in onda dal 16 al 18 ottobre 2024 rivelano che al Trono Over saranno fatte delle confessioni alquanto bollenti daCusitore. Il ragazzo sta frequentando sia, sia Margherita, ma specie con la prima ci sarà un epilogo inatteso. In studio, poi, ci sarà anche la prima sfilata degli, durante la quale assisteremo alle esibizioni della maggior parte degli esponenti del parterre maschile. Al Trono Classico, invece, i tronisti inizieranno ad instaurare le prime simpatie e i primi legami con alcuni corteggiatori e corteggiatrici.UeD Trono Over:fa delle confessioni bollenti, nuovi arrivi per Gemma e Barbara Nelle puntate diche andranno in onda fino al 18 ottobre 2024 vedremo cheCusitore siederà al centro dello studio cone Margherita.

Uomini e donne anticipazioni - registrazione 15 ottobre : Amal torna per Alessio - Gemma balla la lambada - Le anteprime sono state condivise da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram. Anticipazioni dal Trono Over Gemma Galgani è uscita a cena con Fabio, il cavaliere, che ha vissuto 40 anni in Canada, sceso per corteggiarla nelle precedenti puntate. La serata è stata caratterizzata da un pasto a base di ostriche, e Gemma si è mostrata davvero …. (Movieplayer.it)

Anticipazioni Uomini e Donne del 15/10/24 : Amal torna per Alessio Pecorelli - Gemma Galgani molto felice della sua frequentazione - C’è stata la sfilata femminile vinta da Sabrina. Oggi 15 ottobre 2024 è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Di Mario Cusitore non si è parlato oggi. Ospite Tony Renda. Sabrina è uscita con due cavalieri nuovi, Gabriele è uscito con Ilaria ma hanno chiuso: è venuto fuori il discorso figli, lei vorrebbe ma lui no. (Isaechia.it)

Anticipazioni Uomini e Donne : Sconcertanti Retroscena Di Mario! - I tronisti sono stati fatti entrare in studio ma non si è parlato delle loro esterne né di altro. Spazio poi anche a Gemma che sta frequentando il suo pretendente Fabio. Naturalmente questo gesto ha scatenato le polemiche visto che Mario ha raggiunto questa conclusione dopo essere comunque arrivato all’intimità con entrambe le dame. (Uominiedonnenews.it)