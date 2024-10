All’IIC-New York la quinta edizione del Caruso Talent Prize (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (askanews) – Oltre 120 anni fa, Enrico Caruso esordì al Metropolitan Opera House. E così, ieri sera, per la prima volta dopo varie edizioni a Sorrento, a coronamento delle celebrazioni per i 150 anni dalla nascita del tenore napoletano, la consegna dei Caruso Tribute Prize, ideati da Dante Mariti e prodotti da Melos International, si è svolta all’Istituto Italiano di Cultura a New York, con il sostegno del Consolato Generale d’Italia. Quindici le persone premiate per aver contribuito alla diffusione del patrimonio italiano all’estero, dalla musica all’arte, al sociale. Nel corso della serata, durante la consegna dei premi, registrata da Rai Italia, sono stati tanti i momenti di lirica per celebrare le famose arie cantate da Caruso, il primo artista nella storia a vendere più di un milione di dischi, con Vesti la giubba da Pagliacci, ripresa anche ieri sera. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (askanews) – Oltre 120 anni fa, Enricoesordì al Metropolitan Opera House. E così, ieri sera, per la prima volta dopo varie edizioni a Sorrento, a coronamento delle celebrazioni per i 150 anni dalla nascita del tenore napoletano, la consegna deiTribute, ideati da Dante Mariti e prodotti da Melos International, si è svolta all’Istituto Italiano di Cultura a New, con il sostegno del Consolato Generale d’Italia. Quindici le persone premiate per aver contribuito alla diffusione del patrimonio italiano all’estero, dalla musica all’arte, al sociale. Nel corso della serata, durante la consegna dei premi, registrata da Rai Italia, sono stati tanti i momenti di lirica per celebrare le famose arie cantate da, il primo artista nella storia a vendere più di un milione di dischi, con Vesti la giubba da Pagliacci, ripresa anche ieri sera.

