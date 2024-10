Tv Talk, Mia Ceran all'altezza del predecessore: il dato che la incorona (Di martedì 15 ottobre 2024) Vi proponiamo TeleRaccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“Tv Talk”/ Rai 3) Di solito i programmi che parlano di tv sono molto simili ai codici linguistici della sinistra. Se la cantano e se la suonano, convinti che tanto il “Lumpenproletariat” debba seguire le indicazioni degli happy fews, nella migliore tradizione radical chic. “Tv Talk” in questi anni sembra aver schivato questo pericolo, lo dimostrano gli ascolti che reggono nonostante il cambio di conduzione. Dopo 19 anni Massimo Bernardini ha deciso di fare un passo indietro e il timone è passato a Mia Ceran, che ha accettato una sfida non semplice. Sabato ha totalizzato un buon 7.5% di share. Liberoquotidiano.it - Tv Talk, Mia Ceran all'altezza del predecessore: il dato che la incorona Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Vi proponiamo TeleRaccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“Tv”/ Rai 3) Di solito i programmi che parlano di tv sono molto simili ai codici linguistici della sinistra. Se la cantano e se la suonano, convinti che tanto il “Lumpenproletariat” debba seguire le indicazioni degli happy fews, nella migliore tradizione radical chic. “Tv” in questi anni sembra aver schivato questo pericolo, lo dimostrano gli ascolti che reggono nonostante il cambio di conduzione. Dopo 19 anni Massimo Bernardini ha deciso di fare un passo indietro e il timone è passato a Mia, che ha accettato una sfida non semplice. Sabato ha totalizzato un buon 7.5% di share.

