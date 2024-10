Trovato ordigno bellico lungo tratta ferroviaria: cancellazioni e ritardi (Di martedì 15 ottobre 2024) BRINDISI - Un ordigno bellico è stato riTrovato lungo la tratta ferroviaria tra Bari Santo Spirito e Giovinazzo. La circolazione dei treni è stata interrotta dalle 16 di oggi, martedì 15 ottobre. Sul posto è giunta la Polizia ferroviaria. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono Brindisireport.it - Trovato ordigno bellico lungo tratta ferroviaria: cancellazioni e ritardi Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) BRINDISI - Unè stato rilatra Bari Santo Spirito e Giovinazzo. La circolazione dei treni è stata interrotta dalle 16 di oggi, martedì 15 ottobre. Sul posto è giunta la Polizia. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono

Ritrovato un ordigno bellico sulla linea ferroviaria Santo Spirito-Giovinazzo : interrotta la circolazione dei treni - Un ordigno bellico è stato ritrovato lungo la tratta ferroviaria tra Bari Santo Spirito e Giovinazzo. La circolazione dei treni è stata interrotta dalle 16 di questo pomeriggio. Sul posto è giunta la Polizia Ferroviaria. È in corso, informa Rfi, la programmazione dell'offerta ferroviaria. (Baritoday.it)

Sospetto ordigno bellico - evacuata a Pescara scuola primaria - L'articolo Sospetto ordigno bellico, evacuata a Pescara scuola primaria sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . L'oggetto è stato rinvenuto in prossimità di un cantiere edile impegnato in lavori di manutenzione. Momenti di apprensione a Pescara, dove gli artificieri dei Carabinieri sono intervenuti in viale Regina Elena per la presenza di un sospetto ordigno bellico. (Orizzontescuola.it)

Emergenza a Pescara : rinvenuto un ordigno bellico in via Regina Elena - evacuata la scuola - Ultimo aggiornamento il 15 Ottobre 2024 da Laura Rossi Facebook WhatsApp Twitter . Le autorità sul campo e le misure di sicurezza Sul luogo del rinvenimento sono presenti numerose squadre delle forze dell’ordine, inclusi sanitari del 118, polizia municipale e Vigili del Fuoco. Impatti sulla comunità e sulla viabilità L’evento ha notevolmente impattato sulla comunità locale, causando ... (Gaeta.it)