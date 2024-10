Torino horror story la bottega dell'antiquario: la visita guidata ad Halloween (Di martedì 15 ottobre 2024) Una serata "da brivido" nella Notte magica di Halloween! Vi porteremo alla scoperta di una antica bottega che sembra uscita direttamente dallo studio di Cesare Lombroso, il fondatore dell' antropologia criminale.Entreremo in un mondo inquietante e straniante, in un mondo di antiquariato e di Torinotoday.it - Torino horror story la bottega dell'antiquario: la visita guidata ad Halloween Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Una serata "da brivido" nella Notte magica di! Vi porteremo alla scoperta di una anticache sembra uscita direttamente dallo studio di Cesare Lombroso, il fondatore' antropologia criminale.Entreremo in un mondo inquietante e straniante, in un mondo di antiquariato e di

Fossato - chiude l’ultima bottega - addio al Ristoro dell’antico borgo. “Ora qui non resta più niente” - Una notizia che in città dove le attività chiudono e aprono nel giro di ore non sarebbe da considerare tale, ma a Fossato - l’ultimo baluardo della provincia, nell’angolo estremo del Comune di Cantagallo, a 750 metri di altitudine - la notizia crea un boato e scuote la montagna che continua a perdere pezzi. (Lanazione.it)

Chietiingalleria : le immagini rare in mostra alla bottega d’arte della camera di commercio - L’8 ottobre a Chieti nella bottega d’arte in corso Marrucino sarà inaugurata la mostra  Chietingalleria, dopo la presentazione che si terrà nella sala Cascella, al primo piano della camera di commercio alle 17:30. Saranno presenti il direttore dell’Ente Camerale Gennaro Strever, l’assessore... (Chietitoday.it)

Bottega Veneta ha appena lanciato il flacone di profumo più bello dell'anno - it/photos/66fcf08aa7b0b48b85a6a89a/master/w_1600,h_2000,c_limit/BV_Fragrances_Adv_sRGB_4x5_imageonly_A02. gqitalia. Ma torniamo alle fragranze, ciascuna pensata per evocare un momento specifico della giornata. Acqua Sale, invece, dona alla pelle una piacevole sensazione salmastra post-immersione, ricordandoci le nostre vacanze in riva al mare. (Gqitalia.it)