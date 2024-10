Game-experience.it - Su Wallapop è anni ’90 mania con il boom di ricerche per i videogiochi

Leggi tutta la notizia su Game-experience.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) In un mondo in continua evoluzione, la nostalgia e il ricordo per il tempo passato non mancano mai! E in quest’ultimo periodo gli’90 sembrano vivere un sorprendente ritorno, dall’universo musicale fino agli accessori. Oggetti e simboli iconici di quell’epoca stanno tornando alla ribalta, portando con sé un’ondata di ricordi per chi li ha vissuti e nuove ed entusiasmanti scoperte per le nuove generazioni anche su. La tendenza è chiara: i consumatori non cercano solo prodotti, ma vere e proprie esperienze-revival! Lo dimostra anche– la piattaforma leader nella compravendita di prodotti second hand, che promuove un modello di consumo responsabile e sostenibile – che nell’ultimo anno ha visto una crescente domanda per oggetti iconici degli’90.