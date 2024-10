.com - Salmonellosi: 224 casi nelle scuole di Firenze. Lo rivela l’assessore in Consiglio Regionale

(Di martedì 15 ottobre 2024) Rispondendo a un'interrogazione del consigliereleghista Marco Landi, l'assessore toscano alla sanità, Simone Bezzini, ha ammesso: "Il totale dei" dimense scolastiche dell'area fiorentina "sono stati 224, di cui due adulti risultanti fruitori della mensa. Al nido sono stati 61, per la scuola materna 51, per la scuola elementare 106, per lemedie 4" L'articolo: 224di. Loinproviene daPost.