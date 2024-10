Ritardi e treni soppressi sulle linee Trenord, dalla Regione 100 milioni di euro per il potenziamento della rete ferroviaria lombarda (Di martedì 15 ottobre 2024) Milano, 15 ottobre 2024 – Nell’ennesima giornata di passione per il trasporto ferroviario – guasti, Ritardi e soppressioni hanno ormai cadenza quasi quotidiana – la Regione annuncia un investimento di cento milioni di euro sulla rete regionale. Lunedì mattina, il primo guasto all’infrastruttura si era verificato intorno alle 6,40 alla stazione di Milano-Certosa. Poco prima, invece, a Rescaldina vicino a Legnano, un uomo di 38 anni è morto dopo essere stato investito da un treno diretto a Malpensa, non è chiaro se per un gesto volontario o un tragico incidente. L'investimento di Rescaldina ha causato un impatto di diverse ore sul servizio delle linee Milano-Novara Nord e Malpensa Express. Ilgiorno.it - Ritardi e treni soppressi sulle linee Trenord, dalla Regione 100 milioni di euro per il potenziamento della rete ferroviaria lombarda Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Milano, 15 ottobre 2024 – Nell’ennesima giornata di passione per il trasporto ferroviario – guasti,oni hanno ormai cadenza quasi quotidiana – laannuncia un investimento di centodisullaregionale. Lunedì mattina, il primo guasto all’infrastruttura si era verificato intorno alle 6,40 alla stazione di Milano-Certosa. Poco prima, invece, a Rescaldina vicino a Legnano, un uomo di 38 anni è morto dopo essere stato investito da un treno diretto a Malpensa, non è chiaro se per un gesto volontario o un tragico incidente. L'investimento di Rescaldina ha causato un impatto di diverse ore sul servizio delleMilano-Novara Nord e Malpensa Express.

