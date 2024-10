Quali sono i beauty brand preferiti dalla Gen Z? (Di martedì 15 ottobre 2024) La Generazione Z sta riscrivendo le regole del mercato della bellezza, e il report di Dcdx lo conferma. Secondo i dati raccolti dalla società di ricerca e strategia specializzata nell’analisi dei comportamenti della Gen Z, il beauty non solo sta dominando tra tutte le altre categorie – come moda, food e travel – ma si sta rivelando il settore con il più alto tasso di coinvolgimento sui social media. Capiamone di più insieme. La bellezza secondo la Generazione Z: Sephora è di nuovo protagonista L’interesse per i contenuti legati ai brand di bellezza continua a crescere, soprattutto grazie alla forte connessione tra i marchi e la fetta di utenti più giovane. Amica.it - Quali sono i beauty brand preferiti dalla Gen Z? Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La Generazione Z sta riscrivendo le regole del mercato della bellezza, e il report di Dcdx lo conferma. Secondo i dati raccoltisocietà di ricerca e strategia specializzata nell’analisi dei comportamenti della Gen Z, ilnon solo sta dominando tra tutte le altre categorie – come moda, food e travel – ma si sta rivelando il settore con il più alto tasso di coinvolgimento sui social media. Capiamone di più insieme. La bellezza secondo la Generazione Z: Sephora è di nuovo protagonista L’interesse per i contenuti legati aidi bellezza continua a crescere, soprattutto grazie alla forte connessione tra i marchi e la fetta di utenti più giovane.

