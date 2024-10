Portogallo: il Pm chiede l’esclusione del Benfica da ogni gara (Di martedì 15 ottobre 2024) La Procura portoghese che indaga sul cosiddetto “caso delle e-mail” contro diversi ex dirigenti della squadra di calcio del Benfica, fra cui l’ex presidente Luís Filipe Vieira, ha depositato oggi le accuse di corruzione e frode fiscale, oltre ad altri capi d’imputazione nei confronti degli indagati. Fra le altre richieste, il Pm vuole che il Benfica venga escluso da tutte le competizioni sportive per un periodo che va da sei mesi a tre anni. Prosciolti invece l’attuale presidente Rui Costa e l’ex amministratore Domingos Soares de Oliveira, che da indagati potrebbero diventare testimoni nel processo. All’origine dell’inchiesta c’è la scoperta di diverse e-mail piratate alle società sportive coinvolte. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La Procura portoghese che indaga sul cosiddetto “caso delle e-mail” contro diversi ex dirigenti della squadra di calcio del, fra cui l’ex presidente Luís Filipe Vieira, ha depositato oggi le accuse di corruzione e frode fiscale, oltre ad altri capi d’imputazione nei confronti degli indagati. Fra le altre richieste, il Pm vuole che ilvenga escluso da tutte le competizioni sportive per un periodo che va da sei mesi a tre anni. Prosciolti invece l’attuale presidente Rui Costa e l’ex amministratore Domingos Soares de Oliveira, che da indagati potrebbero diventare testimoni nel processo. All’origine dell’inchiesta c’è la scoperta di diverse e-mail piratate alle società sportive coinvolte.

