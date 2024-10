Milan, il dirigente senza filtri: “Leao e Theo palle al piede. Ibra fuori luogo” (Di martedì 15 ottobre 2024) Il noto dirigente ha attaccato senza filtri Rafael Leao e Theo Hernandez, calciatori del Milan. Parole dure anche su Zlatan Ibrahimovic Pianetamilan.it - Milan, il dirigente senza filtri: “Leao e Theo palle al piede. Ibra fuori luogo” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il notoha attaccatoRafaelHernandez, calciatori del. Parole dure anche su Zlatanhimovic

Tutti contro Ibrahimovic. Dalle sparate pubbliche alle mosse da dirigente. Nubi sul “boss“ del Milan - Quattro, però, almeno qualche dubbio, forse, lo faranno sorgere a Zlatan Ibrahimovic. A tal proposito, la linea Ibra sarà con ogni probabilità quella di sempre: "Non mi interessano le cose contro di me, ci ho convissuto quando ero giocatore. Di sorrisino in sorrisino, di critica in critica. Allora c’erano anche Theo Hernandez e Rafa Leao. (Sport.quotidiano.net)