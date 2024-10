L’ex presidente dell’Ankaragucu Faruk Koca rischia 13 anni di carcere: era stato squalificato a vita dopo aver aggredito un arbitro (Di martedì 15 ottobre 2024) Era stato squalificato a vita dopo aver tirato calci e pugni all’arbitro Halil Umit Meler in campo al termine della partita dell’11 dicembre 2023 fra Ankaragucu e Rizespor, per un rigore giudicato controverso e assegnato alla squadra avversaria nei minuti finali. I padroni di casa erano stati puniti con un’ammenda di 65mila euro e cinque partite a porte chiuse. Inizialmente arrestato e poi escluso dal mondo del calcio, ora Faruk Koca – ex presidente del club turco dell’Ankaragucu – rischia 13 anni di carcere. Questa la richiesta del pubblico ministero: ora, Koca è sotto processo e davanti alla polizia dovrà rispondere di quanto accaduto in campo lo scorso anno. MKE Ankaragücü Spor Klubü ba?kan?, eski AKP milletvekili, Erdo?an’?n ba?bakan iken Keçiören’de oturdu?u evin sahibi Faruk Koca, Ankaragücü-Rizespor maç? sonras?nda yumruk atarak hakem Umut Melen’i yere dü?ürüyor. Ilfattoquotidiano.it - L’ex presidente dell’Ankaragucu Faruk Koca rischia 13 anni di carcere: era stato squalificato a vita dopo aver aggredito un arbitro Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Eratirato calci e pugni all’Halil Umit Meler in campo al termine della partita dell’11 dicembre 2023 fra Ankaragucu e Rizespor, per un rigore giudicato controverso e assegnato alla squadra avversaria nei minuti finali. I padroni di casa erano stati puniti con un’ammenda di 65mila euro e cinque partite a porte chiuse. Inizialmente arree poi escluso dal mondo del calcio, ora– exdel club turco13di. Questa la richiesta del pubblico ministero: ora,è sotto processo e davanti alla polizia dovrà rispondere di quanto accaduto in campo lo scorso anno. MKE Ankaragücü Spor Klubü ba?kan?, eski AKP milletvekili, Erdo?an’?n ba?bakan iken Keçiören’de oturdu?u evin sahibi, Ankaragücü-Rizespor maç? sonras?nda yumruk atarak hakem Umut Melen’i yere dü?ürüyor.

