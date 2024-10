Le sagre dell’autunno: borghi italiani in festa per i prodotti della terra (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’autunno porta con sé un ventaglio di sapori e tradizioni che si riscoprono nei vari borghi italiani, dove sagre e feste celebrano i prodotti tipici del territorio. Zucca, tartufo, castagne e patate diventano protagonisti di eventi che uniscono cultura e gastronomia, esaltando l’identità locale e le antiche usanze. Leonessa e la patata: tradizione e storia Leonessa, un affascinante borgo medievale incastonato tra le montagne del Reatino e situato a 1.000 metri di altitudine, vive di un’autentica passione per la patata, un alimento che da secoli alimenta le famiglie della zona. Questa tubero non è solo una semplice coltivazione, ma si intreccia con storie antiche come quella secondo cui, durante i rigidi inverni, veniva sotterrata sotto la neve, fungendo così da frigorifero naturale. Gaeta.it - Le sagre dell’autunno: borghi italiani in festa per i prodotti della terra Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’autunno porta con sé un ventaglio di sapori e tradizioni che si riscoprono nei vari, dovee feste celebrano itipici del territorio. Zucca, tartufo, castagne e patate diventano protagonisti di eventi che uniscono cultura e gastronomia, esaltando l’identità locale e le antiche usanze. Leonessa e la patata: tradizione e storia Leonessa, un affascinante borgo medievale incastonato tra le montagne del Reatino e situato a 1.000 metri di altitudine, vive di un’autentica passione per la patata, un alimento che da secoli alimenta le famigliezona. Questa tubero non è solo una semplice coltivazione, ma si intreccia con storie antiche come quella secondo cui, durante i rigidi inverni, veniva sotta sotto la neve, fungendo così da frigorifero naturale.

