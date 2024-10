La provincia di Trento proroga i rinnovi delle concessioni idroelettriche al 2029 (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Giunta provinciale di Trento sta preparando un’importante delibera che estenderà il termine per il rinnovo delle grandi concessioni idroelettriche fino al 31 marzo 2029. Questa decisione, annunciata dal presidente Maurizio Fugatti durante una conferenza stampa, si basa su un’analisi approfondita delle normative statutarie relative all’autonomia della provincia. Con questa proroga, la giunta mira a affrontare le questioni legate alla gestione idrica e all’equilibrio del territorio, segnando una svolta nella politica energetica locale. La decisione della giunta provinciale Durante la recente conferenza stampa, Maurizio Fugatti ha spiegato che la giunta ha scelto di interpretare il proprio Statuto di autonomia in modo da rispondere a un ampio interesse pubblico riguardo le concessioni idroelettriche. Gaeta.it - La provincia di Trento proroga i rinnovi delle concessioni idroelettriche al 2029 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Giuntale dista preparando un’importante delibera che estenderà il termine per il rinnovograndifino al 31 marzo. Questa decisione, annunciata dal presidente Maurizio Fugatti durante una conferenza stampa, si basa su un’analisi approfonditanormative statutarie relative all’autonomia della. Con questa, la giunta mira a affrontare le questioni legate alla gestione idrica e all’equilibrio del territorio, segnando una svolta nella politica energetica locale. La decisione della giuntale Durante la recente conferenza stampa, Maurizio Fugatti ha spiegato che la giunta ha scelto di interpretare il proprio Statuto di autonomia in modo da rispondere a un ampio interesse pubblico riguardo le

Concessioni idroelettriche, Provincia di Trento verso la proroga - La Giunta provinciale di Trento approverà nei prossimi giorni una delibera che permetterà di far slittare al 31 marzo 2029 il termine per i rinnovi delle grandi concessioni idroelettriche. (ANSA) ... (ansa.it)

