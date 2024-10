La crisi cinese rallenta anche il petrolio: ecco perché i prezzi del greggio non aumentano nonostante le guerre (Di martedì 15 ottobre 2024) Con i conflitti in corso, dal Medioriente a quello russo-ucraino, allo Stretto di Taiwan la prima cosa che ci si aspetterebbe è un balzo del prezzo del petrolio. perché non si muove? Viaggia sempre sotto gli 80 dollari al barile e anche solo sei mesi fa era sopra i 90. nonostante le tensioni nelle ultime due settimane si siano acuite, non ha fatto una piega. A muoverlo infatti è soprattutto il classico gioco di domanda e offerta. Le prospettive economiche parlano di rallentamento nel medio termine e la domanda di petrolio di conseguenza potrebbe subire un calo. Ma a non muoverlo è soprattutto la Cina, a causa della crisi che sta colpendo il Paese. Cosa succede all’economia cinese Il continente cinese non cresce più come un tempo. I suoi consumatori non comprano e questo è un problema. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di martedì 15 ottobre 2024) Con i conflitti in corso, dal Medioriente a quello russo-ucraino, allo Stretto di Taiwan la prima cosa che ci si aspetterebbe è un balzo del prezzo delnon si muove? Viaggia sempre sotto gli 80 dollari al barile esolo sei mesi fa era sopra i 90.le tensioni nelle ultime due settimane si siano acuite, non ha fatto una piega. A muoverlo infatti è soprattutto il classico gioco di domanda e offerta. Le prospettive economiche parlano dimento nel medio termine e la domanda didi conseguenza potrebbe subire un calo. Ma a non muoverlo è soprattutto la Cina, a causa dellache sta colpendo il Paese. Cosa succede all’economiaIl continentenon cresce più come un tempo. I suoi consumatori non comprano e questo è un problema.

Il gas torna sopra i 40 dollari al megawattora. In rialzo anche il petrolio sulle tensioni crescenti in Medio Oriente - In questo quadro l’Europa si avvia verso la scadenza del 31 dicembre quando termina l’accordo tra la russa Gazprom e l’ucraina Naftogaz per il transito del gas. Difficile che l’intesa venga rinnovata. A tenere elevate le quotazioni sono i timori per i rischi sul fronte dell’offerta da un allargamento del conflitto fra Israele e Iran. (Ilfattoquotidiano.it)

