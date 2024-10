Kanye West accusato di violenza sessuale (Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo Sean Combs, un tempo noto come Puff Daddy, un altro nome di punta dell’hip-hop statunitense potrebbe finire al centro di un’inchiesta per reati sessuali. Leggi Internazionale.it - Kanye West accusato di violenza sessuale Leggi tutta la notizia su Internazionale.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo Sean Combs, un tempo noto come Puff Daddy, un altro nome di punta dell’hip-hop statunitense potrebbe finire al centro di un’inchiesta per reati sessuali. Leggi

Dopo il caso Puff Daddy - ecco i racconti delle violenze di Kanye West : la storia di Lauren Pisciotta - drogata - violentata e offerta agli amici - Pisciotta lo ha definito un «adescatore premeditato e sadico» che ha usato la sua fama e la sua posizione per soddisfare la sua «insaziabile gratificazione sessuale» e i suoi «desideri animaleschi». Le donne offerte come regali agli amici Lauren Pisciotta ha affermato che Kanye avrebbe sfruttato i suoi contatti in aziende come Adidas e Gap per ottenere visti di lavoro e far entrare donne ... (Open.online)

Kanye West come Puff Daddy? Arriva l’accusa di violenza dalla sua ex assistente - L’episodio chiave risalirebbe a una festa organizzata da Puff Daddy, dove Pisciotta partecipò come accompagnatrice di […] The post Kanye West come Puff Daddy? Arriva l’accusa di violenza dalla sua ex assistente appeared first on L'Identità. . Kanye West come Puff Daddy? Arriva l’accusa di violenza dalla sua ex assistente – Lauren Pisciotta, ex assistente di Kanye West, ha presentato una ... (Lidentita.it)

Dopo il caso Puff Daddy - ecco i racconti delle violenze di Kanye West : la storia di Lauren Pisciotta - drogata - violentata e offerta agli amici - Lauren Pisciotta su Instagram posta la foto di un cielo e il copy: «Ciò che è fatto nel buio verrà sempre alla luce». Il grafico si oppose ancora, sostenendo di non essere ebreo ma di aver letto a proposito dell’Olocausto e che non voleva farlo, ma dovette cedere di fronte alla minaccia di essere licenziato, così disegnò la svastica mentre Ye stava dietro di lui ad osservarlo. (Open.online)