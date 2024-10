Italia Under 21 a Euro 2025, Gravina: “Percorso entusiasmante, vinto con il gioco” (Di martedì 15 ottobre 2024) Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha parlato al termine di Italia-Irlanda 1-1. Il match di Trieste ha regalato alla nazionale Under 21 la qualificazione aritmetica agli Europei di categoria in programma nel 2025. “Abbiamo vinto il girone con merito attraverso il gioco, non solo con i risultati. Il Percorso è stato entusiasmante – spiega il presidente federale – L’obiettivo prefissato è stato raggiunto e mi congratulo con mister Nunziata, il suo staff e tutti i ragazzi.”  Italia Under 21 a Euro 2025, Gravina: “Percorso entusiasmante, vinto con il gioco” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il presidente della Figc, Gabriele, ha parlato al termine di-Irlanda 1-1. Il match di Trieste ha regalato alla nazionale21 la qualificazione aritmetica aglipei di categoria in programma nel. “Abbiamoil girone con merito attraverso il, non solo con i risultati. Ilè stato– spiega il presidente federale – L’obiettivo prefissato è stato raggiunto e mi congratulo con mister Nunziata, il suo staff e tutti i ragazzi.” Â21 a: “con il” SportFace.

