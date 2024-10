Panorama.it - Il Salmone Upstream di Cerati vince il premio "Miglior Materia Prima 2024" ai Food and Travel Awards

(Di martedì 15 ottobre 2024) Ilaffumicatodi Claudioha ricevuto il prestigiosodell'Anno" assegnato daandItalia, rinomata rivista internazionale dedicata a enogastronomia, viaggi gourmet e turismo di lusso, distribuita in 18 Paesi. La settima edizione deiandItalia, tenutasi il 10 ottobre al Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula (CA), ha messo al centro del dibattito il patrimonio enogastronomico italiano, coinvolgendo grandi nomi della cucina come Massimo Bottura ed Enrico Bartolini, oltre a produttori, strutture alberghiere, cantine e figure di spicco della comunicazione. L'evento, nato per celebrare eccellenze nel cibo, vino, turismo e cultura, ha posto particolare attenzione sull'importanza del Made in Italy.