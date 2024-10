Grande Fratello, ecco gli ascolti dell’ottava puntata (Di martedì 15 ottobre 2024) Nella prima serata tv di ieri, lunedì 14 ottobre, il Grande Fratello di Alfonso Signorini ha sfidato l’incontro di Nations League tra Italia e Israele. Nell’ ottava puntata del Grande Fratello il pubblico ha decretato l’eliminazione di Michael Castorino. La showgirl Carmen Russo, dopo aver trascorso alcuni giorni insieme al marito Enzo Paolo Turchi, ha lasciato la Casa. Spazio anche alle discussioni tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato., al racconto delle Non E’ La Rai e all’evoluzione del rapporto tra Shaila Gatta e Javier Martinez. ecco chi ha vinto la gara di ascolti, come riportato da Davide Maggio: Nella serata di ieri, lunedì 14 ottobre 2024, su Rai1 – dalle 20:46 alle 22:35 – l’incontro di Nations League Italia-Israeleha interessato 7.346.000 spettatori pari al 34.17% di share. Su Canale5 – dalle 21:40 all’1.23 – Grande Fratello 18ha raccolto 2.204. Isaechia.it - Grande Fratello, ecco gli ascolti dell’ottava puntata Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nella prima serata tv di ieri, lunedì 14 ottobre, ildi Alfonso Signorini ha sfidato l’incontro di Nations League tra Italia e Israele. Nell’ ottavadelil pubblico ha decretato l’eliminazione di Michael Castorino. La showgirl Carmen Russo, dopo aver trascorso alcuni giorni insieme al marito Enzo Paolo Turchi, ha lasciato la Casa. Spazio anche alle discussioni tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato., al racconto delle Non E’ La Rai e all’evoluzione del rapporto tra Shaila Gatta e Javier Martinez.chi ha vinto la gara di, come riportato da Davide Maggio: Nella serata di ieri, lunedì 14 ottobre 2024, su Rai1 – dalle 20:46 alle 22:35 – l’incontro di Nations League Italia-Israeleha interessato 7.346.000 spettatori pari al 34.17% di share. Su Canale5 – dalle 21:40 all’1.23 –18ha raccolto 2.204.

Grande Fratello - Alfonso Signorini pizzica gli ex Concorrenti : ''Irriconoscenti'' - Ospite a Pomeriggio 5, Alfonso Signorini parla del successo del Grande Fratello e lancia una bella frecciatina agli ex concorrenti del reality show di Canale 5. (Comingsoon.it)

Grande Fratello - le pagelle : Enzo Paolo Turchi adorabile - Lorenzo Spolverato incommentabile - E? andata in onda lunedì sera l’ottava puntata del Grande Fratello. Ecco le pagelle dell’ottava serata del reality. (Ilgiornale.it)

“Beatrice nella Casa…”. Grande Fratello - il commento intimo di Signorini e lei non la prende bene - Lei probabilmente non si aspettava quella frase dal padrone di casa e quindi il suo viso è cambiato di botto. Tutto è nato alla luce di alcune parole della moglie di Enzo Paolo Turchi, che svelato un segreto hot. Poi la moglie di Enzo Paolo ha aggiunto: “Qualche bacio magari”. E a quel punto Beatrice ha perso la pazienza: “Ma la Luzzi non ha fatto niente, ma la smettiamo? Voglio dire”. (Caffeinamagazine.it)