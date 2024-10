Furibonda lite in appartamento: accoltella il fidanzato per gelosia (Di martedì 15 ottobre 2024) Fermo, 15 ottobre 2024 – Prima la lite Furibonda per motivi di gelosia, poi lei che aveva impugnato un coltello da cucina e aveva sferrato un fendente contro il suo fidanzato e lui che si era difeso prendendole a morsi il braccio. Alla fine solo il tempestivo intervento dei carabinieri aveva evitato il peggio. Nonostante tutto, però, il bilancio era stato di due feriti e, attraverso un’indagine lampo, i militari dell’Arma avevano denunciato all’autorità giudiziaria una giovane elpidiense di 21 anni per il reato di lesioni personali aggravate. A conclusione delle indagini per la ragazza c’è stata la richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica di Fermo. Ilrestodelcarlino.it - Furibonda lite in appartamento: accoltella il fidanzato per gelosia Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Fermo, 15 ottobre 2024 – Prima laper motivi di, poi lei che aveva impugnato un coltello da cucina e aveva sferrato un fendente contro il suoe lui che si era difeso prendendole a morsi il braccio. Alla fine solo il tempestivo intervento dei carabinieri aveva evitato il peggio. Nonostante tutto, però, il bilancio era stato di due feriti e, attraverso un’indagine lampo, i militari dell’Arma avevano denunciato all’autorità giudiziaria una giovane elpidiense di 21 anni per il reato di lesioni personali aggravate. A conclusione delle indagini per la ragazza c’è stata la richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica di Fermo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mister Movie | Amici 24 : Lite furibonda tra Ilan Muccino e TrigNo nella puntata del 13 ottobre 2024 - Durante il daytime dell’11 ottobre, infatti, è scoppiata una lite tra i cantanti Ilan Muccino e TrigNo, lasciando…. Nella prossima puntata di Amici 24, il talent show di Canale 5 ideato da Maria De Filippi, i fan assisteranno a nuovi colpi di scena, tra cui l’eliminazione di Alena e una discussione accesa tra due concorrenti. (Mistermovie.it)

Lite furibonda tra studenti in una scuola in provincia di Palermo : uno dei due viene ferito da un cavatappi - Durante la colluttazione, uno dei due ragazzi ha estratto un cavatappi dalla tasca, ferendo il "rivale" al braccio. L'articolo Lite furibonda tra studenti in una scuola in provincia di Palermo: uno dei due viene ferito da un cavatappi sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Una violenta lite tra due studenti minorenni è scoppiata ieri, giovedì 10 ottobre, all'interno di un istituto ... (Orizzontescuola.it)

Lite furibonda tra due amici : Mariano Pilato ucciso a coltellate in strada - Una banale lite scoppiata a Napoli nella notte tra l'8 e il 9 ottobre è finita in tragedia. Mariano Pilato, classe 1976, è morto per le ferite riportate a causa delle coltellate inflitte da un 59enne con precedenti. L'aggressione è avvenuta in via Benedetto De Falco, in zona Avvocata, tra la... (Today.it)