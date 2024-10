“Endorfine” è il nuovo singolo di Ester (Di martedì 15 ottobre 2024) Da venerdì 18 ottobre 2024 sarà in rotazione radiofonica “Endorfine”, il nuovo singolo di Ester, già disponibile sulle piattaforme digitali dall’11 ottobre. “Endorfine”, prodotto da CORE (Rosario Canale), pubblicato dall’etichetta DMB Production e distribuito da Sony Music Italia, è un brano che racconta come l’autrice, nonostante i momenti di debolezza, sia sempre riuscita a trovare forza grazie al potere resiliente dell’amore. Il testo descrive l’esperienza di sentirsi spesso sopraffatti dall’ansia e dall’insicurezza, definite come “un mostro invisibile che paralizza in molte tappe della vita”. Ma, quando si ha accanto la persona giusta, anche “cadere fa meno male” e ogni dolore si spegne. Questo avviene grazie al rilascio delle Endorfine, dei neurotrasmettitori rilasciati dalle nostre cellule nervose. Laprimapagina.it - “Endorfine” è il nuovo singolo di Ester Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Da venerdì 18 ottobre 2024 sarà in rotazione radiofonica “”, ildi, già disponibile sulle piattaforme digitali dall’11 ottobre. “”, prodotto da CORE (Rosario Canale), pubblicato dall’etichetta DMB Production e distribuito da Sony Music Italia, è un brano che racconta come l’autrice, nonostante i momenti di debolezza, sia sempre riuscita a trovare forza grazie al potere resiliente dell’amore. Il testo descrive l’esperienza di sentirsi spesso sopraffatti dall’ansia e dall’insicurezza, definite come “un mostro invisibile che paralizza in molte tappe della vita”. Ma, quando si ha accanto la persona giusta, anche “cadere fa meno male” e ogni dolore si spegne. Questo avviene grazie al rilascio delle, dei neurotrasmettitori rilasciati dalle nostre cellule nervose.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Formiche” è il nuovo singolo di gIANMARIA - “Formiche”, scritto dallo stesso gIANMARIA insieme a Gianmarco Manilardi, che ne ha curato anche la produzione, è un singolo che parla di mancanze e di nuove consapevolezze: una lucida riflessione fatta a mente fredda sul vuoto che una persona può lasciare, e di come questo vuoto porti a sua volta alla certezza di quanto quella fosse la persona giusta. (Ildenaro.it)

Alfa - il nuovo singolo si intitola Il filo rosso - a novembre live nei palasport - Di seguito le prossime date: 8 NOVEMBRE – LONDRA – DINGWALLS 16 NOVEMBRE – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT 19 NOVEMBRE – BARI – PALAFLORIO 20 NOVEMBRE – NAPOLI – PALAPARTENOPE 25 NOVEMBRE – MILANO – UNIPOL FORUM (SOLD OUT) . Il filo rosso prosegue la visione dell’amore di Alfa, approfondita e raccontata nell’album uscito a febbraio Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato e racconta la ... (Spettacolo.eu)

Vincenzo Incenzo torna con il nuovo singolo Ti perdi - . Ti perdi è il titolo del nuovo singolo di Vincenzo Incenzo che anticipa l’album di inediti #Pace Da venerdì 18 ottobre in radio e in digitale Ti perdi (Verba Manent/ADA Music Italy), il nuovo singolo di Vincenzo Incenzo che anticipa l’album di inediti #Pace, in uscita il 15 novembre. Una power ballad che parte dall’intimità del piano voce e cresce fino a trasformarsi in un grido struggente. (Spettacolo.eu)