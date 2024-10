Cristiano Ronaldo, Szczesny e la “frecciata” alla Juventus. I retroscena (Di martedì 15 ottobre 2024) Cristiano Ronaldo ha scatenato un’ondata di polemiche tra i tifosi juventini con una battuta al vetriolo nei confronti del club bianconero, pronunciata durante un “faccia a faccia” con il suo ex compagno di squadra, Wojciech Szczesny. Il portiere, dopo essersi ritirato dal calcio, ha da poco accettato un’offerta del Barcelllona per tornare a giocare ed è approdato al club blaugrana. I due ex compagni si sono trovati “faccia a faccia” prima dell’incontro di Nations League fra Polonia e Portogallo. Ed è stato in quel momento che il fuoriclasse portoghese ha pronunciato la frase incriminata. “Incredibile“, ha detto CR7 a Szczesny, “ti sei dovuto ritirare per andare a giocare in un grande club“. La frase, sia pure pronunciata con il sorriso, non poteva passare inosservata. Ed è parsa a tutti come una frecciata alla Juventus, l’unica squadra in cui entrambi hanno giocato. Thesocialpost.it - Cristiano Ronaldo, Szczesny e la “frecciata” alla Juventus. I retroscena Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 15 ottobre 2024)ha scatenato un’ondata di polemiche tra i tifosi juventini con una battuta al vetriolo nei confronti del club bianconero, pronunciata durante un “faccia a faccia” con il suo ex compagno di squadra, Wojciech. Il portiere, dopo essersi ritirato dal calcio, ha da poco accettato un’offerta del Barcelllona per tornare a giocare ed è approdato al club blaugrana. I due ex compagni si sono trovati “faccia a faccia” prima dell’incontro di Nations League fra Polonia e Portogallo. Ed è stato in quel momento che il fuoriclasse portoghese ha pronunciato la frase incriminata. “Incredibile“, ha detto CR7 a, “ti sei dovuto ritirare per andare a giocare in un grande club“. La frase, sia pure pronunciata con il sorriso, non poteva passare inosservata. Ed è parsa a tutti come una, l’unica squadra in cui entrambi hanno giocato.

