Chiara Ferragni e Fedez una coppia aperta? Lei risponde e si sbilancia sui tradimenti subiti (Di martedì 15 ottobre 2024) Chiara Ferragni oltre ad aggiudicarsi l’ennesimo Tapiro da Striscia la notizia ha fatto chiarezza sul tradimento che ha subito da Fedez con Taylor Mega durante il matrimonio e ha voluto anche far capire se la loro era una relazione aperta. L’ex regina degli influencer torna in TV, sulla scia della crisi economica che la coinvolge per effetto dell’accusa di pubblicità ingannevole in attività di vendita legate alla beneficenza nel caso Pandoro-Balocco. Ma il tapiro d’oro del tg satirico non le giunge solo per l’affaire legale e finanziario, bensì anche per una spiazzante verità riportata dalla “terza incomoda”, sul matrimonio chiuso ormai con il rapper di Cigno nero. A detta della Mega la cremonese avrebbe formato con l’ex marito una “coppia aperta” al poliamore e alla totale libertà di intrecciare più relazioni, anche parallele. Anticipazionitv.it - Chiara Ferragni e Fedez una coppia aperta? Lei risponde e si sbilancia sui tradimenti subiti Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di martedì 15 ottobre 2024)oltre ad aggiudicarsi l’ennesimo Tapiro da Striscia la notizia ha fatto chiarezza sul tradimento che ha subito dacon Taylor Mega durante il matrimonio e ha voluto anche far capire se la loro era una relazione. L’ex regina degli influencer torna in TV, sulla scia della crisi economica che la coinvolge per effetto dell’accusa di pubblicità ingannevole in attività di vendita legate alla beneficenza nel caso Pandoro-Balocco. Ma il tapiro d’oro del tg satirico non le giunge solo per l’affaire legale e finanziario, bensì anche per una spiazzante verità riportata dalla “terza incomoda”, sul matrimonio chiuso ormai con il rapper di Cigno nero. A detta della Mega la cremonese avrebbe formato con l’ex marito una “” al poliamore e alla totale libertà di intrecciare più relazioni, anche parallele.

