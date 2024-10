Benevento, grande successo per la Giornata Nazionale dell’Ordine di Malta (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti grande partecipazione per la Giornata Nazionale dell’Ordine di Malta, celebrata lo scorso sabato in piazza Federico Torre a Benevento. La città sannita è stata, infatti, tra le 35 piazze italiane interessate dall’evento. Membri e volontari dell’antico ordine religioso-laicale e ospedaliero hanno fatto conoscere l’impegno medico, sociale ed umanitario svolto quotidianamente al servizio delle persone e delle famiglie in stato di necessità. E’ stata, dunque, una occasione per raccontare i progetti e le iniziative che l’Ordine di Malta ha avviato negli anni, a livello locale e Nazionale, in favore dei più vulnerabili. Meravigliosa la sinergia tra Acismom e Cisom che hanno illustrato le attività di primo soccorso per bambini e adulti. Anteprima24.it - Benevento, grande successo per la Giornata Nazionale dell’Ordine di Malta Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutipartecipazione per ladi, celebrata lo scorso sabato in piazza Federico Torre a. La città sannita è stata, infatti, tra le 35 piazze italiane interessate dall’evento. Membri e volontari dell’antico ordine religioso-laicale e ospedaliero hanno fatto conoscere l’impegno medico, sociale ed umanitario svolto quotidianamente al servizio delle persone e delle famiglie in stato di necessità. E’ stata, dunque, una occasione per raccontare i progetti e le iniziative che l’Ordine diha avviato negli anni, a livello locale e, in favore dei più vulnerabili. Meravigliosa la sinergia tra Acismom e Cisom che hanno illustrato le attività di primo soccorso per bambini e adulti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Benevento - grande successo per la Giornata Nazionale dell’Ordine di Malta - Ricordiamo che in Italia l’Ordine di Malta è costituito da tre Gran Priorati (Lombardia e Venezia per il Nord; Roma per il Centro e Napoli e Sicilia per il Sud) e da 29 Delegazioni operative in numerose città italiane. it. L’Associazione Italiana che gestisce le attività sanitarie: un ospedale a Roma specializzato in riabilitazione neurologica e 13 ambulatori. (Anteprima24.it)

Serie C (9a giornata) - girone C : comanda il Benevento - Avellino forza 5 - E’ terminata 1-1 la gara Potenza-Foggia mentre il Taranto ha rotto il digiuno conquistando la prima vittoria di questa stagione contro il Picerno (1-0) in piena zona Cesarini. it. . Serie C – Girone C (9a giornata)Venerdì 11 ottobre Cavese-Turris 1-2 Cerignola-Sorrento 2-0 Trapani-Messina 1-1 Sabato 12 ottobre Giugliano-Juventus NG 1-0 Monopoli-Crotone 1-1 Catania-Team Altamura 2-0 Domenica 13 ... (Anteprima24.it)

Benevento - domani si celebra la Giornata Nazionale dell’Ordine di Malta : membri e volontari in piazza Torre dalle 9 alle 19 - 00. L’Associazione Italiana che gestisce le attività sanitarie: un ospedale a Roma specializzato in riabilitazione neurologica e 13 ambulatori. it. Membri e volontari dell’antico ordine religioso-laicale e ospedaliero faranno conoscere l’impegno medico, sociale ed umanitario svolto quotidianamente al servizio delle persone e delle famiglie in stato di necessità. (Anteprima24.it)