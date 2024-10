Aumentano gli italiani in povertà alimentare, +500mila nel 2023 (Di martedì 15 ottobre 2024) Nel 2023 sono stati 4,9 milioni gli italiani, l'8,4% della popolazione over 16, che non hanno potuto permettersi un pasto completo ogni due giorni Imolaoggi.it - Aumentano gli italiani in povertà alimentare, +500mila nel 2023 Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nelsono stati 4,9 milioni gli, l'8,4% della popolazione over 16, che non hanno potuto permettersi un pasto completo ogni due giorni

Aumentano gli italiani in povertà alimentare - +500mila nel 2023 - it. In Italia, tra il 2019 e il 2022, la deprivazione alimentare materiale era scesa dal 9,9% al 7,5%, mentre quella sociale dal 6,9% al 4,8%, un risultato a cui hanno contribuito le misure come il Reddito di cittadinanza. Una crescita di un punto percentuale dei tassi di deprivazione materiale e sociale, pari a 500mila persone per ciascun indice, rispetto al 2022 e un’inversione di tendenza dopo ... (Anteprima24.it)

