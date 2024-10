Calciomercato.it - Terremoto bianconero, salta tutto: nessun futuro alla Juve

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Avvio di stagione terribile per lantus Next Gen, seconda squadra del clubche in Serie C sta facendo molta fatica. Intanto arriva un annuncio sul Non solo lantus di Thiago Motta che in attesa di recuperare tutti i nazionali si prepara al rientro in campo sabato sera contro la Lazio. Vlahovic e soci sono chiamati a rialzare immediatamente la testa dopo il pareggio deludente ottenuto in casa contro il Cagliari prima della sosta. Logontus (LaPresse) – Calciomercato.itChi dovrà cambiare ritmo nella galassia bianconera è però sopratla compagine Next Gen allenata da Montero che anche in questo weekend ha ottenuto una cocente delusione. I giovanintini hanno infatti ceduto il passo in trasferta anche al Giugliano perdendo per 1-0 in virtù di un gol di Balde maturato all’11’.