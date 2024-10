Tennis, Kyrgios annuncia il rientro: “Vincere uno Slam per zittire la gente” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo i post social che preannunciavano grosse novità, Nick Kyrgios ha ufficializzato il rientro al Tennis giocato a fine anno, per poi puntare a partecipare agli Australian Open di inizio 2025. Come ha spiegato nel corso del programma Code Sports, il 29enne di Canberra parteciperà al torneo di esibizione World Tennis League ad Abu Dhabi. Kyrgios fa quindi il suo rientro dopo aver giocato appena una partita negli ultimi due anni, a causa degli infortuni al ginocchio, al piede e a polso. Kyrgios, che nel frattempo ha lavorato da commentatore per ESPN, ha dichiarato: “L’unica cosa a cui punto è uno Slam, penso che sia l’unica cosa che farebbe tacere la gente, sarà la mia motivazione profonda”. Tennis, Kyrgios annuncia il rientro: “Vincere uno Slam per zittire la gente” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo i post social che prevano grosse novità, Nickha ufficializzato ilalgiocato a fine anno, per poi puntare a partecipare agli Australian Open di inizio 2025. Come ha spiegato nel corso del programma Code Sports, il 29enne di Canberra parteciperà al torneo di esibizione WorldLeague ad Abu Dhabi.fa quindi il suodopo aver giocato appena una partita negli ultimi due anni, a causa degli infortuni al ginocchio, al piede e a polso., che nel frattempo ha lavorato da commentatore per ESPN, ha dichiarato: “L’unica cosa a cui punto è uno, penso che sia l’unica cosa che farebbe tacere la, sarà la mia motivazione profonda”.il: “unoperla” SportFace.

