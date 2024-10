Tariffa Vodafone scontata a 2390€ e senza costi di attivazione

Tariffa Vodafone scontata a 23,90€ e senza costi di attivazione (Di lunedì 14 ottobre 2024) La competizione tra operatori telefonici continua a portare vantaggi significativi ai consumatori, e questa volta Vodafone ha lanciato un’offerta davvero interessante. La nuova Tariffa Vodafone scontata a 23,90€ al mese senza costi di attivazione è pensata per chi desidera risparmiare senza rinunciare alla qualità del servizio. Questa promozione è una soluzione ideale per chi cerca una combinazione conveniente di chiamate, SMS e traffico dati. Fibra Vodafone Promozione ho Mobile: 150 GB, minuti e SMS illimitati a 6,99€ al mese Tariffa Vodafone scontata fino al 31 ottobre Vodafone è uno dei principali operatori di telefonia in Italia, conosciuto per la qualità delle sue reti e la capillarità del suo servizio. Con questa offerta speciale a 23,90€ al mese, l’azienda si rivolge ai nuovi clienti o a chi desidera passare a Vodafone, offrendo un pacchetto completo e conveniente. .com - Tariffa Vodafone scontata a 23,90€ e senza costi di attivazione Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024) La competizione tra operatori telefonici continua a portare vantaggi significativi ai consumatori, e questa voltaha lanciato un’offerta davvero interessante. La nuovaa 23,90€ al mesediè pensata per chi desidera risparmiarerinunciare alla qualità del servizio. Questa promozione è una soluzione ideale per chi cerca una combinazione conveniente di chiamate, SMS e traffico dati. FibraPromozione ho Mobile: 150 GB, minuti e SMS illimitati a 6,99€ al mesefino al 31 ottobreè uno dei principali operatori di telefonia in Italia, conosciuto per la qualità delle sue reti e la capillarità del suo servizio. Con questa offerta speciale a 23,90€ al mese, l’azienda si rivolge ai nuovi clienti o a chi desidera passare a, offrendo un pacchetto completo e conveniente.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vodafone Internet Unlimited : tariffa per linea fissa con fibra e chiamate illimitate - 5 Gbps Upload fino a 300 Mbps Prezzo: Canone mensile: 25,90€ al mese anzichè 27,90€. L’offerta Vodafone Internet Unlimited Special Edition è una scelta eccellente per chi cerca una connessione affidabile e veloce, combinata a un servizio telefonico illimitato. 5 Gbps in download, garantendo una navigazione fluida anche per le famiglie più esigenti e per chi lavora da casa. (Pantareinews.com)