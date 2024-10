Senigallia, trovato morto il 15enne in fuga armato. Si è ucciso con la pistola del padre (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il ragazzo si è allontanato dalla sua abitazione di Montignano, nell'Anconetano, portando con sé la pistola del padre. Ancora senza esito le ricerche Ilgiornale.it - Senigallia, trovato morto il 15enne in fuga armato. Si è ucciso con la pistola del padre Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il ragazzo si è allontanato dalla sua abitazione di Montignano, nell'Anconetano, portando con sé ladel. Ancora senza esito le ricerche

Ragazzino di 15 anni trovato morto in un casale di campagna a Senigallia - era fuggito con la pistola del padre - SENIGALLIA - E' stato trovato morto in un casale di campagna, nei pressi di Montignano, il quindicenne che questa notte ha sottratto la pistola del padre, un vigile urbano di Senigallia, e... (Ilmessaggero.it)

Senigallia - quindicenne armato si allontana da casa e si spara con la pistola del padre - Erano scattate le ricerche, anche con droni ed elicottero; le scuole erano state avvisate di non far uscire gli alunni. Il ragazzino si era allontanato dopo un diverbio in famiglia. (Bologna.repubblica.it)

Esce di casa con la pistola del padre e scompare : in corso le ricerche di un 15enne a Senigallia - Al momento non si conoscono i motivi all'origine dell'allontanamento. Il ragazzo non ha lasciato messaggi o altro e non è chiaro cosa voglia fare. Nelle operazioni sono coinvolti Polizia, Carabinieri e Vigili del fuoco. Continua a leggere . Sono in corso a Senigallia, in provincia di Ancona, le ricerche di un 15enne che si è allontanato di casa portando con sé la pistola del padre. (Fanpage.it)