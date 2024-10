Polenta istantanea Iris ritirata dai supermercati, richiamo per possibile presenza di alcaloidi oltre i limiti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Diversi lotti di Polenta sono stati richiamati per la presunta presenza di alcaloidi tropanici: cosa fare in caso di acquisto e quali sono i rischi Notizie.virgilio.it - Polenta istantanea Iris ritirata dai supermercati, richiamo per possibile presenza di alcaloidi oltre i limiti Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Diversi lotti disono stati richiamati per la presuntaditropanici: cosa fare in caso di acquisto e quali sono i rischi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Polenta richiamata dai negozi per presenza di alcaloidi : rischio chimico per i consumatori - Oggetto del richiamo, comunicato dal Ministero della salute, sono due lotti di Polenta istantanea bio venduta a marchio IRIS per un rischio chimico per i consumatori dovuto alla possibile presenza di alcaloidi.Continua a leggere . (Fanpage.it)