Juventus, altro infortunio: doccia gelata per Thiago Motta

doccia gelata per Thiago Motta e altro infortunio in casa Juventus. Di fatto, come confermato nelle ultime ore, il tecnico bianconero dovrà fare a meno di un altro titolare in vista della prossima giornata contro la Lazio Brutte notizie in casa Juventus in vista della sfida di campionato contro la Lazio. Di fatto, come confermato nelle ultime ore, Thiago Motta dovrà fare a meno anche di McKennie, il quale ha accusato un problema alla spalla nel recente impegno con la Nazionale americana. Le sue condizioni saranno rivalutate nelle prossime ore, ma difficilmente McKennie sarà a disposizione di Thiago Motta per la prossima sfida di campionato contro i biancocelesti. Situazione da monitorare con calma, soprattutto in vista dei tempi di recupero. Infortunati Juventus, novità dall'infermeria bianconera (LaPresse) TvPlay.itNon è escluso, infatti, uno stop di oltre 15 giorni.

